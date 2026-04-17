Caso Friulpress | La nuova proprietà fornisca un piano industriale

È stato richiesto alla nuova proprietà di Friulpress di presentare un piano industriale dettagliato e di fornire informazioni chiare sulle risorse finanziarie disponibili. La richiesta deriva dalla necessità di avere una visione più precisa sulla gestione dell’azienda, che impiega circa duecento persone. La società incaricata di gestire la testata è stata sollecitata a fornire queste indicazioni in modo da garantire trasparenza e chiarezza sulla sua capacità di sostenere l’attività.

"Abbiamo sollecitato la società che ha assunto il controllo di Friulpress a presentare un Piano industriale e a fornire indicazioni più precise sulle credenziali finanziarie necessarie a supportare la gestione di un'azienda che dà lavoro a duecento persone". Lo hanno detto l'assessore regionale.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Caso Friulpress: "Inviata una richiesta formale d'incontro alla nuova proprietà"La comunicazione arriva dall'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini che ha deciso di fare il punto della situazione... Caso Friulpress: "Dalla nuova proprietà un atteggiamento inaccettabile", ma il fondo tedesco l'ha già vendutaNon sembra esserci tregua per i lavoratori di Friulpress di Sesto al Reghena: una vicenda in costante evoluzione, e segnata da continui e improvvisi... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Caso Friulpress: Dalla nuova proprietà un atteggiamento inaccettabile, ma il fondo tedesco l'ha già venduta; Friulpress, saltato anche il secondo incontro tra nuova proprietà e sindacati; Friulpress: Bini, da nuova proprietà atteggiamento inaccettabile; Friulpress venduta in segreto: a Sesto al Reghena esplode il caso dei padroni fantasma. Caso Friulpress: Bini-Rosolen, nuova proprietÃ indichi piano e risorseTrieste, 17 apr - Abbiamo sollecitato la societÃ che ha assunto il controllo di Friulpress a presentare un Piano industriale e a fornire indicazioni piÃ¹ precise sulle credenziali ... ilgazzettino.it Friulpress, Regione Fvg chiede piano industriale e finanziario a nuova proprietà Assessore Bini, "attiviamo un osservatorio attento" "Come Regione Fvg insieme alla collega Rosolen, a Confindustria Alto Adriatico e alle rappresentanze sindacali, abbiamo chie - facebook.com facebook