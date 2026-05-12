Marina Berlusconi e i contatti con il Pd per la presidenza della Repubblica

Da open.online 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A inizio 2029 sarà eletto il nuovo presidente della Repubblica, con le elezioni che si terranno prima. In questo periodo si parla di possibili contatti tra alcuni esponenti di forze politiche e il Partito Democratico, per discutere delle future scelte istituzionali. Tra le persone coinvolte si menzionano figure di spicco del mondo politico e imprenditoriale, che avrebbero avviato incontri in vista della nomina. La maggioranza parlamentare sarà determinante per l’elezione del successore.

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Il prossimo presidente della Repubblica si elegge a inizio 2029. Prima ci saranno le elezioni. E sarà quindi la nuova maggioranza a mandarlo al Quirinale. E, scrive La Stampa, gli uomini che rispondono a Marina Berlusconi e al Partito Democratico stanno intensificando i contatti. In ballo c’è Gianni Letta, che alla bella età di 91 anni parla della questione con Dario Franceschini e Francesco Boccia, secondo fonti di Forza Italia. Entrambi vicini a Elly Schlein. Il nome scelto sarebbe quello di Pierferdinando Casini. La convergenza. La strana convergenza tra Mediaset e Pd deriva dalla necessità che il successore di Sergio Mattarella non sia la diretta espressione della destra meloniana.🔗 Leggi su Open.online

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