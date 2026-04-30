Circolano voci su un possibile interesse di Marina Berlusconi per la corsa al Quirinale nel 2029. Dopo aver deciso di entrare in politica ad ottobre 2026, si ipotizza che possa essere una candidata per il collegio presidenziale nei prossimi anni. Non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di una possibile partecipazione nel settennato successivo, qualora le circostanze lo rendessero necessario.

Marina Berlusconi potrebbe protagonista della partita per il Colle, già nel 2029 o, se necessario, nel settennato successivo. Il tutto, dopo la discesa in campo prevista per ottobre 2026, come anticipato dal Giornale d'Italia Un progetto che guarda lontano, oltre la prossima legislatura, oltr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marina Berlusconi e le ambizioni per il Quirinale, corsa al colle per il 2029 dopo discesa in politica ad ottobre 2026 – RUMOR

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