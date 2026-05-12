Quinta spaccata in pochi giorni Il centro città è finito nel mirino
Nella notte tra domenica e ieri, un negozio nel centro città è stato colpito nuovamente. Come già accaduto in passato, la vetrina è stata infranta per permettere l’accesso e rubare borse e scarpe. Questo episodio rappresenta la quinta volta in pochi giorni che si verificano attacchi simili nella zona, con danni e reazioni da parte delle forze dell’ordine.
È successo di nuovo, nella notte tra domenica e ieri. Il solito copione: la vetrina in frantumi per farsi largo nel negozio da dove sarebbero state rubate borse e alcune paia di scarpe. È la quinta spaccata in pochi giorni. Questa volta nel mirino dei soliti ignoti è finito il negozio di Alessandra Venturi in via Spaventa, a poche centinaia di metri dal Coin, in pieno centro. Un’attività specializzata nella vendita di scarpe, borse e abbigliamento. La titolare e i dipendenti hanno scoperto quanto accaduto nelle prime ore di ieri mattina, avvisati da alcuni commercianti della zona che avevano notato la vetrina sfondata. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero portato via delle borse e delle scarpe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Ha appena vinto al Porto il primo campionato, alla sua quinta esperienza su una panchina all’estero dopo Ajax, Nizza, Alanyaspor, Fath Karagümrük facebook
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Bergamo, ancora una spaccata in un negozio del centro: colpo da «Alessandra Venturi» in via SpaventaQuinto colpo in poco tempo nelle vetrine della zona centrale: questa volta nel mirino un negozio di abbigliamento ... bergamo.corriere.it