Quinta spaccata in pochi giorni Il centro città è finito nel mirino

Nella notte tra domenica e ieri, un negozio nel centro città è stato colpito nuovamente. Come già accaduto in passato, la vetrina è stata infranta per permettere l’accesso e rubare borse e scarpe. Questo episodio rappresenta la quinta volta in pochi giorni che si verificano attacchi simili nella zona, con danni e reazioni da parte delle forze dell’ordine.

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