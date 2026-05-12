Quinta spaccata in pochi giorni Il centro città è finito nel mirino

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica e ieri, un negozio nel centro città è stato colpito nuovamente. Come già accaduto in passato, la vetrina è stata infranta per permettere l’accesso e rubare borse e scarpe. Questo episodio rappresenta la quinta volta in pochi giorni che si verificano attacchi simili nella zona, con danni e reazioni da parte delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È successo di nuovo, nella notte tra domenica e ieri. Il solito copione: la vetrina in frantumi per farsi largo nel negozio da dove sarebbero state rubate borse e alcune paia di scarpe. È la quinta spaccata in pochi giorni. Questa volta nel mirino dei soliti ignoti è finito il negozio di Alessandra Venturi in via Spaventa, a poche centinaia di metri dal Coin, in pieno centro. Un’attività specializzata nella vendita di scarpe, borse e abbigliamento. La titolare e i dipendenti hanno scoperto quanto accaduto nelle prime ore di ieri mattina, avvisati da alcuni commercianti della zona che avevano notato la vetrina sfondata. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero portato via delle borse e delle scarpe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

quinta spaccata in pochi giorni il centro citt224 232 finito nel mirino
© Ilgiorno.it - Quinta spaccata in pochi giorni. Il centro città è finito nel mirino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Terza spaccata in centro in pochi giorni: colpita la Gelateria in Galleria di via Tiraboschi

Martellate in strada e pugni davanti alla scuola: minori nel mirino, due arresti in pochi giorniDoppio intervento dei Carabinieri contro la criminalità di strada: un malvivente fermato in metro, l'altro aveva appena strappato una catenina...

Argomenti più discussi: Quinta spaccata in pochi giorni. Il centro città è finito nel mirino; Nuova spaccata (la quinta) in centro a Bergamo: ladri nel negozio di Alessandra Venturi; Bergamo, ancora una spaccata in un negozio del centro: colpo da Alessandra Venturi in via Spaventa.

quinta spaccata in pochiBergamo, ancora una spaccata in un negozio del centro: colpo da «Alessandra Venturi» in via SpaventaQuinto colpo in poco tempo nelle vetrine della zona centrale: questa volta nel mirino un negozio di abbigliamento ... bergamo.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web