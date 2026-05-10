Terza spaccata in centro in pochi giorni | colpita la Gelateria in Galleria di via Tiraboschi

In pochi giorni, nel cuore di Bergamo, sono state messe a segno tre spaccate. L’ultimo episodio ha interessato una gelateria situata nella Galleria di via Tiraboschi, dopo i furti avvenuti in una boutique di Tiziana Fausti e in altri esercizi commerciali della zona. La polizia sta indagando sugli episodi, che hanno causato danni e preoccupazione tra i commercianti locali.

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Terza spaccata in pochi giorni in centro a Bergamo. Dopo il colpo alla boutique di Tiziana Fausti nel quadriportico del Centro Piacentiniano e il blitz nel negozio di musica Daminelli in via Ghislandi, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio è stata presa di mira la Gelateria in Galleria di via Tiraboschi. Intorno alle 4 due ladri, un uomo e una donna, hanno sfondato la porta di vetro con due bidoni della spazzatura portando via i 200 euro del fondo cassa. L’allarme è scattato e i titolari hanno subito allertato i carabinieri, che indagano per individuare i responsabili. “Neii quartieri aumentano episodi di degrado, microcriminalità e insicurezza percepita dai cittadini – si legge in una nota diffusa da Fratelli d’Italia Bergamo -.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Nuova spaccata in centro a Bergamo: colpita la Gelateria in galleria - Video Spaccata alla gelateria Labbe: "Danni ingenti, una vergogna"Furto con scasso nella notte di ieri ai danni della Gelateria Labbe che a Bazzano sta in piazza Pertini.