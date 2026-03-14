Martellate in strada e pugni davanti alla scuola | minori nel mirino due arresti in pochi giorni

Due minori sono stati arrestati negli ultimi giorni a Brescia, coinvolti in episodi di violenza in strada e davanti a una scuola. Le forze dell'ordine hanno fermato i giovani dopo aver assistito a un'aggressione con martellate e pugni. La città rimane vigile e continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare quella dei più giovani.

Doppio intervento dei Carabinieri contro la criminalità di strada: un malvivente fermato in metro, l'altro aveva appena strappato una catenina Brescia non abbassa la guardia sul fronte della sicurezza, specialmente quando nel mirino finiscono i più giovani. Nelle ultime ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno stretto il cerchio attorno a due rapinatori, responsabili di altrettanti episodi violenti avvenuti in pieno giorno ai danni di minorenni. L'episodio più recente ha visto vittima, nella mattinata di venerdì 13 marzo, un ragazzino: stava percorrendo a piedi Corso Bazoli, quando è stato braccato da un uomo. L'aggressore ha estratto un martelletto frangivetro, puntandolo contro il minore per farsi consegnare il portafoglio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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