Quest'anno l'esame orale per il diploma si aprirà con una presentazione personale invece di una domanda a sorpresa. Lo studente dovrà usare il proprio curriculum come guida durante l'esame. I giorni si riducono e le ore di studio si moltiplicano, mentre le pagine dei libri sembrano non avere fine. La data dell’esame si avvicina, e con essa la necessità di prepararsi al meglio per affrontare questa nuova modalità.

N on c’è più moltissimo tempo, la meta è vicina: i giorni iniziano a correre e le pagine dei libri sembrano non finire mai. Il 18 giugno per migliaia di ragazzi inizierà l’esame di Maturità, ma oltre lo studio, ci sono alcuni dettagli, di non poca importanza, che potrebbero fare la differenza. C’è, infatti, un documento dal nome Curriculum dello Studente, che permetterà a chi lo conosce bene, di arrivare all’orale con una marcia in più e a chi lo trascura, di presentarsi impreparato su qualcosa che la commissione si aspetta: che sappia raccontare se stesso. Riforma della Maturità, Valditara: «Bocciato chi non svolge la prova orale» X Curriculum dello Studente, cos’è e perché conta davvero.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quest'anno l'orale dell'esame per ottenere il diploma, non inizierà con una domanda a sorpresa, ma con una presentazione personale. E il Curriculum dello studente sarà la mappa per non perdersi

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