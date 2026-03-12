cinema e memoria a sarajevo con dom

Ci sono ferite che non finiscono quando tacciono le bombe: continuano a vivere nei luoghi perduti, nei nomi mancati, nei ricordi che chiedono ancora di essere riconosciuti. È questo il cuore di “ DOM ”, il documentario di Massimiliano Battistella che arriva a Carrara per una serata speciale di cinema e testimonianza. Domani, venerdì alle 21 al Cinema Garibaldi si potrà assistere alla proiezione del film e incontrare alcuni protagonisti del progetto tra cui il regista, la fotodocumentarista Martina Morini, la coautrice Lisa Pazzaglia e il produttore Riccardo Biadene, per un dialogo con il pubblico che accompagnerà la visione permettendo di entrare nel cuore dell’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"DOM", il cinema della memoria e dell'ascolto: Massimiliano Battistella racconta il suo primo lungometraggio

All'Ariston arriva "Dom", il film sui 30 anni dalla fine dell'assedio di Sarajevo

'Scena': cinema, scienza e memoria. La rassegna d'autore a Roma

Onde di Terra a Nizza Monferrato: cinema e memoria del territorio

