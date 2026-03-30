C' era l' amore a Sarajevo a 30 anni dall' assedio Gigi Riva racconta in un romanzo l' altro volto del conflitto

Il giornalista Gigi Riva sarà a Gambettola lunedì 30 marzo alle 20 per presentare il suo nuovo romanzo. Dopo 30 anni dall’assedio di Sarajevo, l’autore racconta un aspetto meno noto del conflitto, concentrandosi su storie di vite e sentimenti legati a quei periodi. La presentazione si terrà in una sede locale, senza ulteriori dettagli sugli organizzatori.

Il giornalista Gigi Riva torna a Gambettola e presenta il suo ultimo libro. Lunedì 30 marzo alle ore 20.45 lo scrittore introdurrà il suo ultimo romanzo “C’era l’amore a Sarajevo” in sala Fellini. Questo ultimo romanzo, pubblicato a 30 anni dalla fine dell’assedio di Sarajevo, propone una prospettiva insolita sui quasi quattro anni di conflitto che interessarono la capitale bosniaca tra il 5 aprile 1992 e il 29 febbraio 1996. Lì, dove dominavano la morte e la devastazione, c’era spazio anche per la vita: nasce così “C’era l’amore a Sarajevo”. Ingresso libero e possibilità di acquisto libri e firmacopie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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