Nuovi loculi e ossari al cimitero via libera alla graduatoria Risposte concrete alle famiglie

Con determina del settore tecnico delle opere pubbliche, il Comune di Lusciano ha preso atto ufficialmente della graduatoria finale del concorso di progettazione per la realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel cimitero comunale, un passaggio formale decisivo in un iter amministrativo avviato con delibera di giunta numero 115 del 19 ottobre 2023, su impulso dell’allora assessorato ai Lavori Pubblici. Il progetto nasce dall’esigenza di ampliare la disponibilità di loculi e ossari nel cimitero comunale, struttura che negli ultimi anni ha registrato un progressivo incremento delle richieste da parte delle famiglie. L’assessore delegato al cimitero, Raffaele Sociale, del gruppo politico ‘Insieme per Lusciano’ sottolinea il valore strategico dell’intervento: “Con questo atto compiamo un passo fondamentale verso la realizzazione di nuovi loculi che consentiranno di dare risposte concrete a numerose famiglie che ne hanno fatto richiesta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

