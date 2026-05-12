Quattro alberi da ascoltare in Emilia
In Emilia, quattro alberi sono stati scelti per essere ascoltati, offrendo un’esperienza sensoriale diversa nel bosco. Chi si avventura tra i sentieri può decidere di fermarsi, ascoltare il silenzio e i suoni della natura, invece di limitarsi a osservare o scattare fotografie. Questo approccio invita a rallentare e a dedicare attenzione ai rumori e alle vibrazioni che provenienti dagli alberi e dall’ambiente circostante.
C'è un modo diverso di camminare nel bosco. Non quello di chi classifica o fotografa, ma quello di chi si ferma, aspetta e prova ad ascoltare. È l'approccio che Gabriele Parrillo, sceneggiatore e attore, ha trasformato in un progetto: Alberi in Cammino, nato dalla collaborazione con il Festival.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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