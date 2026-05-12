Quattro alberi da ascoltare in Emilia

In Emilia, quattro alberi sono stati scelti per essere ascoltati, offrendo un’esperienza sensoriale diversa nel bosco. Chi si avventura tra i sentieri può decidere di fermarsi, ascoltare il silenzio e i suoni della natura, invece di limitarsi a osservare o scattare fotografie. Questo approccio invita a rallentare e a dedicare attenzione ai rumori e alle vibrazioni che provenienti dagli alberi e dall’ambiente circostante.

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