Va a casa dell’amico e muore colpito da grosso ramo durante la potatura degli alberi | tragedia a Reggio Emilia
Un uomo è morto mentre aiutava un amico a potare gli alberi in un giardino di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. La causa è stata un grosso ramo che si è staccato improvvisamente, colpendolo durante il lavoro. L’incidente si è verificato mentre l’uomo apriva i cancelli per una ditta specializzata nella potatura. La scena si è conclusa con un’esplosione di shock tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.
La tragedia nel giardino di una villa a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, dove l'uomo era arrivato proprio per aprire i cancelli a una ditta specializzata nella potatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
