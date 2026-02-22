Va a casa dell’amico e muore colpito da grosso ramo durante la potatura degli alberi | tragedia a Reggio Emilia

Un uomo è morto mentre aiutava un amico a potare gli alberi in un giardino di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. La causa è stata un grosso ramo che si è staccato improvvisamente, colpendolo durante il lavoro. L’incidente si è verificato mentre l’uomo apriva i cancelli per una ditta specializzata nella potatura. La scena si è conclusa con un’esplosione di shock tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.