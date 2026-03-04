Alberi potati in via Emilia | torna in funzione l’impianto di illuminazione

L’impianto di illuminazione di via Emilia è stato riattivato dopo un intervento di potatura degli alberi nella zona. La riparazione ha permesso di ripristinare la funzionalità dell’impianto, che era stato spento temporaneamente. La riaccensione dell’illuminazione è avvenuta nelle ultime ore, assicurando di nuovo la luce lungo la strada.

I lavori, appena conclusi, hanno riguardato la riaccensione di alcuni lampioni nel tratto compreso tra via Empedocle Restivo e via Liguria Torna in funzione l'impianto di pubblica illuminazione di via Emilia. Dopo la potatura degli alberi, effettuata dall'ufficio Verde urbano del Comune, gli operatori della direzione Pubblica illuminazione e Verifiche di Amg Energia hanno potuto avviare un intervento di manutenzione ad ampio raggio sull'illuminazione, che ha consentito la riparazione di due guasti e l'esecuzione di attività di ripristino puntuali su singoli centri luminosi.