Minorenne accoltellato a Napoli convalidato dal gip il fermo del 15enne

È stato convalidato dal gip del tribunale dei minorenni di Napoli il fermo di un ragazzo di 15 anni accusato di aver accoltellato un minorenne in città. L'episodio si è verificato in un quartiere della città, dove il giovane è stato fermato poco dopo l'aggressione. La vittima ha riportato ferite ritenute compatibili con un'arma da taglio, ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

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Tempo di lettura: < 1 minuto È stato convalidato dal gip del tribunale dei minorenni di Napoli il provvedimento di fermo emesso nei confronti del quindicenne che qualche giorno fa in Piazza Municipio, ha accoltellato un quattordicenne che si trova ancora ricoverato nell’ospedale Vecchio Pellegrini della città. Subito dopo l’aggressore è stato bloccato dalla Polizia municipale. Il ragazzo ha sferrato i fendenti nei confronti della vittima al culmine di una lite iniziata a colpi di casco, per uno sguardo nei confronti della sua fidanzatina. Il quindicenne si trova adesso recluso nell’istituto penale minorile di Nisida con l’accusa di tentato omicidio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minorenne accoltellato a Napoli, convalidato dal gip il fermo del 15enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, 14enne accoltellato: convalidato dal gip il fermo del 15enneÈ stato convalidato dal gip del tribunale dei minorenni di Napoli il provvedimento di fermo emesso nei confronti del quindicenne che qualche giorno... Ragazzino accoltellato a piazza Municipio, convalidato il fermo del 15enneIl 15enne accusato di aver accoltellato un ragazzo di 14 anni sabato sera in piazza Municipio andrà all'istituto penale minorile di Nisida. Argomenti più discussi: Il minorenne accoltellato a piazza Municipio è fuori pericolo; Paura in piazza, minorenne accoltellato durante una rissa davanti al McDonald’s; Lite tra minorenni degenera, giovane accoltellato e in fin di vita: arrestato 17enne per tentato omicidio; Napoli, 15enne accoltella 14enne: lite per una ragazza. Il minorenne accoltellato a piazza Municipio è fuori pericolo ift.tt/qzF9TWs x.com 14enne accoltellato a Napoli, convalidato il fermo del 15enneIl gip del Tribunale per i minorenni di Napoli ha confermato il fermo del quindicenne che nei giorni scorsi ha accoltellato un coetaneo di 14 anni in Piazza Municipio. La vittima è ancora ricoverata a ... ilroma.net