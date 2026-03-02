Nel 2025, le famiglie in Lombardia hanno speso in media oltre 2.000 euro all’anno per luce e gas. I dati, diffusi da un’analisi di Facile, evidenziano differenze significative tra le varie province, con alcune che registrano costi più elevati di altre. La cifra complessiva rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti, prima dell’atteso intervento di riduzione previsto per il 2026.

Milano, 2 marzo 2026 – Nel 2026 il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie lombarde per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, in Lombardia, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.166 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1.200 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche dei lombardi è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.416 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Lombardia hanno dovuto mettere a budget 750 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bollette luce e gas, in Lombardia oltre 2mila euro a famiglia nel 2025: i costi provincia per provincia

Rc auto, assicurazione più cara per oltre 85mila automobilisti in Lombardia. I costi provincia per provinciaMilano, 9 gennaio 2025 – Il nuovo anno? Si apre con una brutta notizia per oltre 85mila automobilisti lombardi; secondo l’osservatorio Rc auto di...

Leggi anche: Bollette luce e gas, nel 2026 risparmi per oltre 200 euro: ecco perché

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bollette luce.

Temi più discussi: Bollette luce e gas: le regioni in cui si è speso di più nel 2025; Il Decreto Bollette. Luce e gas per le famiglie, come si riducono le spese; Come funziona il nuovo bonus bollette per l'elettricità da 115 euro? Isee e requisiti; Bollette, spesi 2.055 euro a famiglia nel 2025: la mappa dell'Italia e le stime.

Le conseguenze della guerra: bollette luce e gas, le previsioni: Rischio nuova stangataPetrolio e gas in forte rialzo dopo l’attacco all’Iran. Il Codacons Toscana: possibili rincari su luce, gas e prezzi al consumo ... lanazione.it

Il Decreto Bollette. Luce e gas per le famiglie, come si riducono le speseFirenze, 2 marzo 2026 – Il cosiddetto decreto Bollette introduce per quest’anno una serie di misure urgenti per alleggerire il peso delle spese di luce e gas sulle famiglie. L’obiettivo dichiarato ... lanazione.it

TipTop Italia. . SPORTELLO TUTELA CONSUMATORI LUCE E GAS CURIOSITÀ: Bonus sociale 2026 Bonus bollette: utile, ma non risolve tutto. Nel 2026 il bonus sociale luce e gas resta: se rientri nei requisiti ISEE lo sconto arriva direttamente in bolletta. Ma il - facebook.com facebook

DL BOLLETTE Oggi @lucianocapone e @CarloStagnaro mettono in luce un'altra misura orrenda del famigerato decreto: lo sconto 'volontario' in bolletta bollinato @ARERA_it che solo i grandi venditori di energia elettrica possono sostenere. Imho misura x.com