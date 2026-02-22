Blitz in autostrada | scoperti quasi 400 chili di droga nascosti tra la verdura - VIDEO

Un controllo stradale ha portato al sequestro di quasi 400 chili di droga nascosti tra le cassette di verdura. I carabinieri hanno intercettato un camion proveniente dalla Spagna e hanno trovato l’hashish nascosto tra la merce destinata ai mercati locali. La scoperta riguarda 387 chilogrammi di sostanza stupefacente, nascosta abilmente tra i prodotti freschi. L’indagine continua per identificare chi abbia organizzato il trasporto e i destinatari finali.

I carabinieri hanno sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti all'interno di un camion proveniente dalla Spagna. Il mezzo, con targa spagnola, è stato fermato all'altezza del casello autostradale di Capua. Alla guida del tir c'era un cittadino rumeno di 46 anni, che ha dichiarato di trasportare frutta e verdura. Durante il controllo, i militari hanno individuato un'anomalia nel carico e, dopo un'accurata ispezione, hanno rinvenuto numerosi panetti di hashish occultati tra le casse di ortaggi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Casoria, che hanno proceduto al sequestro dello stupefacente.