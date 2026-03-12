A Ostia, la polizia di Stato ha arrestato una donna di 34 anni dopo aver trovato circa 65 chilogrammi di droga nella sua casa. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione, scoprendo l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosto tra le mura dell’appartamento. La donna è stata portata in commissariato e ora si trovano nelle mani delle autorità.

Una donna romana di 34 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato a Ostia dopo che sono stati scoperti circa 65 chilogrammi di droga all’interno della sua abitazione. Le sostanze stupefacenti, che includevano hashish, marijuana e cocaina, erano suddivise in oltre 640 panetti, molti dei quali recavano scritte e grafiche decorative. Gli investigatori della Squadra mobile e del distretto Lido di Roma avevano avviato un monitoraggio delle abitudini della donna, portando a un intervento decisivo. Arresto durante una passeggiata. La 34enne è stata fermata mentre portava a passeggio il suo cane di piccola taglia, un momento che ha fornito agli agenti l’opportunità di procedere con una perquisizione della sua abitazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: 65 chili di droga nascosti in casa a Ostia, arrestata 34enne

Articoli correlati

Ostia, in casa 65 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina: arrestataOstia, 12 marzo 2026 – Ostia custodiva in casa un vero e proprio deposito della droga, con 65 chili di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e...

Ostia: 65 chili di droga e 640 panetti trovati inUn’operazione di polizia ha portato all’arresto di una donna di 35 anni residente a Ostia, dove sono stati sequestrati 65 chili di sostanze...

Contenuti utili per approfondire Roma 65 chili di droga nascosti in casa...

Temi più discussi: Cocaina e panetti firmati dai cartoni animati: trovati 65 chili di droga in un bazar stupefacente; Ostia, la Polizia le trova in casa 65 chili di droghe: arrestata una 34enne; Foggia, altra condanna per Barbaro: il primo baby-mafioso della Società ha trascorso soli 2 giorni da uomo libero; 6,5 chili di hashish nascosti nella fossa di un ascensore.

Roma, fatali le passeggiate con il cane: scoperta una donna che nascondeva 65 chili di droga in casaLe passeggiate con il cane, ogni giorno alla stessa ora, hanno finito per attirare l’attenzione degli investigatori. Così una donna romana di 35 anni è stata arrestata a Ostia dalla Polizia di Stato ... affaritaliani.it

Roma: 50 chili di hashish nascosti dentro un'auto, due arrestati a SettecaminiRoma, 12 mar 09:34 - (Agenzia Nova) - Possedevano circa 50 chilogrammi di hashish nascosti dentro un'auto. Per questo i finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno arrestato due uomini. agenzianova.com

Nicolò Zaniolo non dimentica Roma e la Roma Nonostante un finale burrascoso, il fantasista oggi all’Udinese ha rivelato che in futuro potrebbe vivere proprio nella Capitale E poi il ricordo della Conference vinta, un gol decisivo che resterà nella storia: x.com

Incredibile grandinata poco fa a Roma Fiumicino con disagi all'aeroporto dove la grandine ha accumulato al suolo come se fosse neve. Temporali anche di forte intensità stanno colpendo il Lazio centro-settentrionale, con accumuli anche di oltre 60mm sulla - facebook.com facebook