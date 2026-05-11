Dalla Regione 4,4 milioni per le piste da sci | quasi un milione di euro destinato al Vco
La Regione Piemonte ha approvato un finanziamento di oltre 4,4 milioni di euro destinato alle montagne della regione, con circa un milione di euro assegnato al VCO. Le risorse sono state allocate per interventi sulla sicurezza delle aree sciabili e sulla gestione degli impianti di risalita per la stagione 20242025. La ripartizione dei fondi riguarda diversi territori piemontesi interessati allo sviluppo delle strutture sciistiche.
Arrivano oltre 4,4 milioni di euro per le montagne piemontesi. La Regione Piemonte ha dato il via libera al pacchetto di contributi destinato alla sicurezza delle aree sciabili e alla gestione degli impianti di risalita per la stagione 20242025. Il provvedimento garantisce la copertura economica.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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