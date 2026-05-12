A Quartu è stato approvato un nuovo piano urbanistico che sostituisce il precedente sistema, caratterizzato da cinquanta deleghe, che aveva causato rallentamenti e blocchi nelle pratiche edilizie. Il nuovo documento mira a riorganizzare le regole per le costruzioni sul litorale e a rendere più fluido il processo di approvazione delle autorizzazioni. La delibera, ora in vigore, segna una svolta rispetto alle modalità di gestione del territorio cittadino.

? Punti chiave Come cambieranno le regole per costruire sul litorale di Quartu?. Perché il vecchio sistema con cinquanta deleghe ha bloccato la città?. Chi coordinerà finalmente il nuovo piano urbanistico integrato?. Quali impatti avrà il nuovo piano sulla mobilità e l'ambiente?.? In Breve Superamento della frammentazione tra 50 deleghe professionali gestite tra il 2008 e il 2014.. Integrazione normativa con i piani PUL, PAI, PAESC e PUMS già approvati.. Nuove regole per l'area urbana e il litorale dopo dieci anni di stallo.. Coordinamento tra società di ingegneria, uffici comunali e specialisti idrogeologici e culturali.. Il Comune di Quartu Sant’Elena ha ufficialmente affidato l’incarico per la redazione dell’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale a una società di ingegneria specializzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartu, addio allo stallo: arriva il nuovo piano urbanistico unico

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