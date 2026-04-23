Addio allo swiping | Pure rivoluziona il dating con un nuovo feed unico

Nel 2025, l’app Pure introduce un nuovo feed per eliminare la noia dello swiping nelle app di incontri. I ricavi dell’app hanno raggiunto quasi 100 milioni di dollari, con una crescita del 95% rispetto all’anno precedente. La piattaforma ha deciso di cambiare il modo di interagire tra utenti, puntando su un feed unico invece delle tradizionali schede di profili. La novità mira a rendere più immediata e semplice la ricerca di connessioni.

? Cosa sapere Pure lancia un nuovo per contrastare la stanchezza da swiping nel 2025.. I ricavi dell'app sfiorano i 100 milioni di dollari con una crescita del 95%.. Con una crescita delle registrazioni del 95% su base annua e ricavi lordi che nel 2025 hanno sfiorato i 100 milioni di dollari, Pure ha lanciato un radicale redesign del proprio per contrastare la stanchezza da scorrimento infinito che affligge le piattaforme di dating mainstream. Il nuovo volto dell’applicazione mira a differenziarsi dai classici sistemi basati sullo swiping, puntando tutto su un’esperienza visiva più vibrante e su una gestione dei profili che privilegi l’unicità individuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio allo swiping: Pure rivoluziona il dating con un nuovo feed unico Notizie correlate X rivoluziona la Home: Grok guida i feed e chiudono le Communities? Cosa sapere X introduce Grok per filtrare i feed su iOS e chiuderà le Communities il 6 maggio. Addio dating fatigue: GenZ e Millennial scelgono il ritorno al veroLe nuove generazioni stanno abbandonando le app di incontri per recuperare la dimensione fisica del contatto umano, rifugiandosi in eventi sociali...