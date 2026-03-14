Serino volta pagina | approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale

A Serino è stato approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale, segnando un cambiamento importante per il paese. La decisione è stata presa recentemente, dopo un periodo di attesa e discussioni tra le amministrazioni locali. La delibera riguarda le nuove regole per lo sviluppo e l’uso del territorio comunale, che entreranno in vigore immediatamente. La comunità ora si prepara a vedere le prime applicazioni delle nuove linee guida.

Tempo di lettura: 2 minuti Una svolta storica per la comunità di Serino. Dopo un’attesa durata decenni, il Consiglio Comunale ha dato il via libera definitivo al nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), segnando il superamento di strumenti di pianificazione ormai obsoleti e non più rispondenti alle necessità del territorio. “Il piano urbanistico di oggi non è speculazione edilizia, ma è costruzione di una visione del paese in maniera sostenibile e alla portata di tutti – afferma il sindaco, Vito Pelosi – Quando si parla di dare una pianificazione nuova, di sviluppo e sostenibilità ambientale, bisogna avere il coraggio di pianificare realmente il territorio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serino volta pagina: approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale Articoli correlati Leggi anche: Volturara Irpina scrive la storia: approvato il primo Piano Urbanistico Comunale Guardiagrele avvia il nuovo Piano Urbanistico Comunale: al via la fase preliminareParte ufficialmente il percorso che porterà alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc) di Guardiagrele.