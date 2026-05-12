La Guardia di Finanza ha scoperto un allevamento domestico in cui erano ammassati quaranta cani denutriti e in cattive condizioni. Gli agenti hanno sequestrato gli animali e denunciato due donne italiane coinvolte nella gestione dell’attività. La scoperta ha rivelato che sotto l’aspetto di un allevamento casalingo si celava una realtà di abusi e commercio illegale di animali.

Dietro l’apparenza di un allevamento domestico di animali si nascondeva una realtà di degrado, sofferenza e commercio illecito. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di finanza di Varese a Brusimpiano, dove un intervento condotto con il supporto del Dipartimento veterinario di Ats Insubria ha portato alla denuncia di due italiane per maltrattamento e abbandono di animali. All’arrivo dei Finanzieri, la scena che si è presentata agli occhi degli operatori è apparsa subito drammatica. Quaranta cani, in prevalenza di razza Yorkshire e Maltese, erano detenuti in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse tra escrementi, urine e rifiuti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quaranta cani denutriti e ammassati. La Gdf li salva e denuncia due italiane

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