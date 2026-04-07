Denutriti e malati | salvati tre cani durante i controlli in provincia

Durante alcuni controlli nella provincia, sono stati trovati tre cani in pessime condizioni di salute. Gli animali erano visibilmente denutriti e presentavano diverse patologie. Gli interventi hanno portato al loro salvataggio e al trasferimento in strutture di assistenza. La scoperta ha portato a un approfondimento sulle eventuali responsabilità e sul rispetto delle norme di tutela degli animali.

A Monteroni intervento del Nucleo Guardie per l’Ambiente di Lecce con carabinieri e veterinari di Asl, trovati tre animali in condizioni critiche. Verifiche anche a Parabita e attività ordinarie su scala provinciale MONTERONI DI LECCE – Tre cani trovati in condizioni di grave deperimento, visibilmente denutriti e affetti da patologie. È questo l’episodio più rilevante emerso nelle ultime settimane durante i controlli fatti dagli agenti zoofili del Nucleo Guardie per l’Ambiente. A Monteroni di Lecce gli operatori, insieme ai carabinieri della stazione locale e ai veterinari della Asl Lecce, sono intervenuti per porre fine a una situazione definita “inaccettabile”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Segnalazione al 112 fa scattare i controlli dei carabinieri: salvati due cani a RandazzoGli animali risultavano privi delle necessarie condizioni di benessere, con carenze sotto il profilo igienico-sanitario e della corretta custodia,...

Cani denutriti, condannato il responsabile. Carlettini: "La giustizia ha fatto il suo corso"“I maltrattamenti contro gli animali sono un reato: una triste vicenda si è conclusa con una condanna.