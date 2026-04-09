Cilento la Gdf salva due alpinisti dispersi in un canale nevoso

Due alpinisti sono stati recuperati in un'area del Cilento, dove erano dispersi in un canale ricoperto di neve. La Guardia di Finanza ha avviato un'operazione di ricerca che ha coinvolto squadre sul terreno e un elicottero. L'intervento è partito immediatamente dopo la segnalazione della loro scomparsa. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino al ritrovamento dei due escursionisti.

Due alpinisti sono stati tratti in salvo dopo aver perso l'orientamento lungo la cresta del Monte Cervati, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel territorio comunale di Sanza, nel Salernitano. A effettuare l'operazione di salvataggio sono stati i finanzieri della stazione del soccorso alpino e gli operatori del soccorso alpino e speleologico della Campania. È stato predisposto un dispositivo di ricerca articolato via terra e via aria. Si è alzato in volo un elicottero delle fiamme gialle il cui equipaggio, individuati gli escursionisti all'interno di un canale innevato, ha verificato a terra le condizioni sanitarie dei due avventurieri che presentavano sintomi di assideramento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cilento, la Gdf salva due alpinisti dispersi in un canale nevoso Leggi anche: Cilento, la Gdf salva due alpinisti bloccati in un canale nevoso Alpinisti dispersi salvati in extremis: decisivo l’intervento delle Fiamme GialleTempo di lettura: 2 minuti Le Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di...