Quanto sta costando la guerra agli Usa l’ammissione del Pentagono Cresce la zona di controllo dei Pasdaran su Hormuz – La diretta

Nel 74esimo giorno della Guerra del Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, il Pentagono ha ammesso che i costi della guerra stanno aumentando. Nel frattempo, la presenza dei Pasdaran si estende sempre di più sulla zona di Hormuz, mentre il presidente americano ha discusso con i generali della possibilità di riprendere gli attacchi militari. La situazione sul campo rimane tesa, con sviluppi continui che coinvolgono diverse nazioni e forze armate.

Nel 74esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump valuta la ripresa degli attacchi in alcuni colloqui con i generali dell’esercito americano. Il presidente dice che l’esercito «sta facendo il culo a tutti» e intanto respinge le proposte di pace di Teheran. Gli Ayatollah dicono che non c’è alternativa al piano in 14 punti presentato a Islamabad e minacciano di portare l’arricchimento dell’uranio al 90%. Intanto le borse europee sono in calo perché la soluzione per lo Stretto di Hormuz sembra allontanarsi. In un’intervista con il conduttore di destra Sid Resenberg, Donald Trump, ha dichiarato che l’Iran fermerà l’arricchimento dell’uranio.🔗 Leggi su Open.online

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