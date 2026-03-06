Quanto sta costando agli Stati Uniti l’operazione Epic Fury

Gli Stati Uniti hanno mobilitato un’intensa operazione militare chiamata Epic Fury, con l’obiettivo di contrastare l’Iran. Nei primi quattro giorni di questa operazione, il segretario alla Guerra ha riferito che la potenza di fuoco impiegata, in collaborazione con Israele, ha superato di sette volte quella utilizzata durante la guerra di giugno. I dettagli relativi ai costi di questa operazione non sono stati comunicati.

Come ha evidenziato il 4 marzo Pete Hegseth, segretario alla Guerra, la potenza di fuoco scatenata (assieme a Israele ) nei primi quattro giorni del conflitto contro l’ Iran è stata «sette volte superiore a quella dispiegata nella guerra di giugno». Non stupisce dunque che il costo dell’offensiva attuale sia stia rivelando particolarmente alto per Washington. Quanto? Ebbene, secondo un’analisi del Center for Strategic and International Studies le prime 100 ore della campagna militare contro l’Iran sono costate agli Stati Uniti ben 3,7 miliardi di dollari, ovvero più di 890 milioni al giorno. LEGGI ANCHE: Per Trump gli Usa «possono combattere per sempre», ma le munizioni? Solo una minima parte della spesa è inclusa nel bilancio del Pentagono. 🔗 Leggi su Lettera43.it

