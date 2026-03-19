Dopo i primi due mesi e mezzo del 2026, Tennis Insights, in collaborazione con TennisViz, ha pubblicato una classifica sulla qualità dei colpi degli atleti dell’ATP. Tra i giocatori analizzati, spicca l’italiano che si posiziona sopra il suo rivale spagnolo. La rilevazione fornisce una panoramica dettagliata delle performance tecniche degli atleti in questa fase della stagione.

Dopo i primi due mesi e mezzo della stagione 2026, le rilevazioni di Tennis Insights — sviluppate in collaborazione con TennisViz — offrono una fotografia nitida e sempre più sofisticata delle dinamiche tecniche sull’ATP Tour. L’analisi dei quattro colpi fondamentali (diritto, rovescio, servizio e risposta) non solo conferma le impressioni visive raccolte torneo dopo torneo, ma restituisce anche un dato chiave: la completezza, oggi, ha un nome preciso, ed è quello di Jannik Sinner. Il confronto diretto con Carlos Alcaraz, ormai riferimento costante per misurare l’élite del circuito, evidenzia differenze sottili ma significative. Lo spagnolo resta il punto più alto per qualità del diritto, con un rating di 8,99, davanti allo stesso Sinner (8,73) e a Lorenzo Musetti (8,71). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner spicca nella classifica della qualità dei colpi dell’ATP: l’azzurro meglio di Alcaraz

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