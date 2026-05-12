Quando si gioca Juventus-Fiorentina? Un caso e caos tutto italiano

Il match tra Juventus e Fiorentina è fissato per il 12 maggio 2026. La partita si svolgerà in Italia, ma ci sono stati alcuni problemi nel calendario che hanno generato confusione tra le squadre e i tifosi. La data non era stata indicata con precisione al momento della programmazione, creando incertezze e discussioni tra le parti coinvolte. La questione ha suscitato attenzione nel mondo del calcio italiano.

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Firenze, 12 maggio 2026 – Sarebbe bastato tenerne di conto in sede di compilazione del calendario. Avete presente gli eventi concomitanti lo stesso giorno nella stessa zona della città? Tecnicamente troppa gente in un unico posto a distanza di poche ore, con conseguente alto rischio di difficoltà della gestione dell'ordine pubblico. Quante volte se ne è parlato anche in chiave viola nei giorni precedenti alla compilazione dei calendari? Esempio banale. Il giorno della Maratona di Firenze, la Fiorentina gioca in trasferta. Facile. Cavillo sfuggito alla Lega Serie A, che ha calendarizzato il derby di Roma alla penultima giornata nello stesso giorno della finale degli Internazionali d'Italia di tennis.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando si gioca Juventus-Fiorentina? Un caso (e caos) tutto italiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus-Fiorentina 2-1: gol e highlights | Coppa Italia femminile Notizie correlate Juventus, Galatasaray e Roma? Perché Spalletti si gioca tuttoÈ più Spalletti a giocarsi la Juventus o la Juventus a giocarsi Spalletti nei prossimi cinque giorni? Un dilemma di marzulliana memoria che serve a... Esonero Tudor, l’ex tecnico della Juventus si gioca tutto contro il Liverpool. Le ultime novità dall’Inghilterradi Redazione JuventusNews24Esonero Tudor, l’ex allenatore della Vecchia Signotasi gioca tutto nella sfida con il Liverpool. Argomenti più discussi: Serie A 2025/26: data e orario della sfida contro la Fiorentina; Calendario, è caos: Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como in contemporanea! Quando si gioca?; Decise data e ora di Juventus-Fiorentina. De Siervo: Ecco quando si gioca; Juve-Fiorentina: decisa data e orario. Insieme alle altre che corrono per la Champions. Ufficiale, ecco quando si gioca #JuventusFiorentina x.com Juventus Vs Fiorentina si giocherà alle 12:30 CEST, inizio pranzo. - reddit.com reddit Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como: ufficiale il calendario Serie A, quando si giocaLa Lega ha sciolto le riserve: resi noti date e orari della prossimo giornata di campionato, valida per il 37° turno ... tuttosport.com