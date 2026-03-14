L’ex allenatore della Juventus, Tudor, si prepara alla partita contro il Liverpool dopo essere stato esonerato dalla sua precedente squadra. La sfida, valida per un torneo internazionale, rappresenta un momento cruciale per lui, che dovrà dimostrare le proprie capacità in campo internazionale. La partita si svolgerà tra poche ore e l’attenzione degli appassionati è tutta rivolta a questa prova decisiva.

Esonero Tudor, l’ex allenatore della Vecchia Signotasi gioca tutto nella sfida con il Liverpool. Ecco le ultime novità dall’Inghilterra. La Juve osserva con attenzione le dinamiche del calcio internazionale, in particolare quanto sta accadendo a Londra. Secondo quanto riportato su X da David Ornstein, il Tottenham Hotspur starebbe valutando con estrema attenzione la posizione di Igor Tudor.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il club inglese starebbe già lavorando alla ricerca di potenziali sostituti, pronti a intervenire qualora si decidesse per un esonero dopo la complicata trasferta contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor, l’ex tecnico della Juventus si gioca tutto contro il Liverpool. Le ultime novità dall’Inghilterra

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Una selezione di notizie su Esonero Tudor

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