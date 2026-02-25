Juventus Galatasaray e Roma? Perché Spalletti si gioca tutto

È più Spalletti a giocarsi la Juventus o la Juventus a giocarsi Spalletti nei prossimi cinque giorni? Un dilemma di marzulliana memoria che serve a introdurre due partite di vitale importanza per la Vecchia Signora. Questa Champions e soprattutto la prossima sono appese a un filo, con il calendario cinico e spietato che propone lo scontro diretto con la Roma subito dopo la sfida di ritorno con il Galatasaray. Il momento è più nero che mai in casa Juve, dove l’effetto-Spalletti è svanito fin troppo in fretta e sono riemersi i soliti limiti di un gruppo di giocatori sopravvalutato e mal supportato dalle scelte di mercato. Più che un’impresa servirà un miracolo a questa Juve per ribaltare il 5-2 dell’andata, perché il Galatasaray è una squadra forte, in certi ruoli anche migliore di quella bianconera. L’inizio della fine è facile da individuare per Spalletti: è lo 0-3 subito dall’Atalanta con annessa eliminazione dalla Coppa Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Juventus, Yildiz e Bremer ai box: Spalletti in ansia tra Galatasaray e RomaYildiz e Bremer sono infortunati, creando preoccupazione tra i tifosi della Juventus.

Eugenio Ascari: Roma-Juve? Se i bianconeri perdono, sono quasi fuori dalla corsa ChampionsIntervistato da News.Superscommesse.it, l'agente Eugenio Ascari si sofferma sui prossimi impegni della Juventus, quello di stasera in Champions League contro il Galatasaray e quello

Galatasaray e Roma, per Juve e Spalletti sono i giorni decisiviOra più che mai Luciano Spalletti ha bisogno di uomini forti, per provare a raddrizzare un destino inciampato nelle ultime cinque partite, con quattro sconfitte, un pareggio e 15

