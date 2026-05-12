Negli archivi storici di San Marino, risalenti ai primi del Novecento, è stato ritrovato un documento che narra di un episodio avvenuto a Sassocorvaro. Il testo descrive un momento in cui il paese ricevette assistenza da parte di una comunità vicina. La scoperta di questo documento permette di ricostruire un episodio di solidarietà tra le due località in un periodo di difficoltà.

Un documento emerso dagli archivi storici di San Marino agli inizi del ‘900 racconta un fatto curioso: nel 1339 lo Stato di San Marino sancì nel suo statuto, il consiglio comunale sammarinese, la possibilità per tutti gli abitanti di Sassocorvaro di trovare rifugio nella piccola repubblica, indistintamente da classe sociale e censo, dalle ricchezze e dalle condanne pendenti. Un’insolita ospitalità tout court, scoperta dalle ricerche dell’appassionato Emanuele Fabbri, e pronta ad essere passata al setaccio dagli storici. Questa e altre vicende di accoglienza e rapporti tra Sassocorvaro e la Repubblica di San Marino giovedì nella Sala Montelupo di Domagnano, saranno al centro del convegno dal titolo "San Marino e Sassocorvaro: tre fatti storici di solidarietà, salvezza e amicizia tra comunità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quando Sassocorvaro trovò la solidarietà di San Marino

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