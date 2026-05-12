Quando il maestro Toscanini si candidò con Mussolini e Fasci di combattimento

Recentemente si è parlato della candidatura del maestro Arturo Toscanini con il movimento fascista di Mussolini. La discussione si è concentrata sulla sua posizione politica durante quel periodo e sul suo coinvolgimento con il partito. La sua partecipazione a un evento musicale presso la Scala, dopo i bombardamenti che avevano colpito l’area, ha attirato l’attenzione. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sua reale posizione in quegli anni.

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