Jannik Sinner ha superato il turno agli ottavi di finale dell’ATP di Miami, vincendo contro l’americano Alex Michelsen con un punteggio di 7-5, 7-6 (4) in un match durato un’ora e 42 minuti. Ora si prepara a disputare i quarti, con due possibili orari: in serata o durante la notte. Il suo prossimo avversario verrà annunciato nelle prossime ore.

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell’ ATP di Miami dopo aver sconfitto per 7-5, 7-6 (4) l’americano Alex Michelsen in un’ora e 42 minuti di gioco. Si è trattato di un match tutt’altro che agevole, nel quale l’italiano è risultato insolitamente falloso con il diritto, ritrovandosi sotto nel punteggio 2-5 nel secondo set, nonché 1-3 nel tie-break. Ora il n.2 del mondo avrà un giorno di riposo, poi (si spera) il tour de force con quarti e semifinale in due giorni. Nel prossimo turno affronterà uno tra l’americano Frances Tiafoe ed il francese Terence Atmane. Con entrambi è avanti nei precedenti: 4-1 nei confronti dello statunitense, 2-0 con il transalipino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner i quarti a Miami? Sera o notte: le due ipotesi molto diverse e l’avversario

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