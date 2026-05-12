Quando finiscono le questioni politiche sulla sinistra, si torna a parlare di pettegolezzi e voci di corridoio. Chi si occupa di questioni legali si prepara già a ricevere nuove denunce, mentre alcuni sembrano abituarsi a diffamare senza conseguenze immediate. Di fronte a queste situazioni, l'unico strumento disponibile rimane il ricorso legale, con l'avvocato, il tribunale e la sentenza.

Prepariamoci alla prossima querela ministeriale. Ci si sta abituando troppo in fretta a diffamare e l'unica arma a difesa resta l'avvocato, il tribunale, la sentenza. L'opposizione giornalistica al governo Meloni ora si ciba di gossip, già dimenticate le tante traversie dei suoi soggetti migliori., e ha deciso di sfornare altri scandali osé. Il che testimonia anche della scarsezza degli argomenti contro l'esecutivo. L'incarico di gettare ombre sulla compagine che governa l'Italia ora se lo prende Concita De Gregorio: la fonte che la chiama in causa è Paolo Mieli, che stupisce per nonchalance nel dare la «notizia» in pasto al popolo. Io l'ho saputo e riferito, altro non so.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quando esauriscono i temi a sinistra ricomincia il gossip

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