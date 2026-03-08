Verso il refendum Mulè | La sinistra devia su propaganda sfuggendo ai temi della riforma

A due settimane dal referendum sulla giustizia, un esponente del governo critica la sinistra per aver spostato l’attenzione sulla propaganda invece di affrontare i temi della riforma. Secondo lui, è importante superare le barriere ideologiche e pregiudizi, come suggerito da una figura politica di rilievo, per concentrarsi sui contenuti della consultazione. La discussione pubblica si anima attorno a queste posizioni in vista del voto.

Lo ha detto all'Ansa il vicepresidente della Camera dei deputati, e responsabile per Forza Italia della campagna per il Sì alla riforma della Giustizia, Giorgio Mulé "Bisogna uscire dalle gabbie ideologiche, come invoca Marina Berlusconi, liberandosi e spezzando le catene del pregiudizio: è il miglior auspicio a due settimane dal voto sul referendum della giustizia. Soprattutto nel pieno di un confronto che, a sinistra, viene deviato sulla propaganda sfuggendo ai temi della riforma". Lo ha detto all'Ansa il vicepresidente della Camera dei deputati, e responsabile per Forza Italia della campagna per il Sì alla riforma della Giustizia, Giorgio Mulé, a margine dell'iniziativa di partito "Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

