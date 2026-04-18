Approvato il calendario scolastico 2026 27 in Veneto | quando si ricomincia dopo l' estate e tutte le festività

Da veronasera.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calendario scolastico del Veneto per l’anno 2026-2027 è stato ufficialmente approvato dalla giunta regionale. Le date di inizio e fine delle lezioni sono state stabilite per tutte le scuole di ogni ordine e grado, con alcune differenze tra i vari cicli scolastici. La ripresa delle attività scolastiche avverrà dopo le vacanze estive, mentre sono state definite anche le festività e le eventuali sospensioni delle attività didattiche.

Il nuovo calendario scolastico del Veneto per l’anno 2026-2027 è stato approvato dalla giunta regionale e fissa in modo definitivo le date di inizio e fine delle lezioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con alcune differenziazioni tra infanzia e ciclo primario e secondario. A.🔗 Leggi su Veronasera.it

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