Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha commentato i parametri del calciomercato, affermando che club come Milan e Juventus riescono a rispettarli grazie ai ricavi elevati. Ha sottolineato che queste società mantengono i parametri in modo più facile rispetto ad altri, grazie alle entrate generali generate dalle attività commerciali e dai diritti tv.

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Tutto Napoli sui regolamenti legati al calciomercato. Il giornalista ha voluto anche spiegare perchè club come Milan e Juventus riescano a rientrare nei parametri imposti. Ecco, di seguito, le sue parole: "Il rischio era concreto: senza modifiche, il Napoli avrebbe potuto avere problemi anche in estate. Entro il 31 marzo si sarebbe dovuta scattare una nuova fotografia contabile e, con i ricavi ridotti anche per il percorso europeo, si rischiava una situazione paradossale: un club con liquidità disponibile ma impossibilitato a operare sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bellinazzo: “Club come Milan e Juventus rispettano i parametri grazie a ricavi elevati”

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