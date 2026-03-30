Agricoltura riminese tra qualità e difficoltà | crescono bio calano imprese e giovani

Nel territorio di Rimini, il settore agricolo rappresenta l’1,1% della ricchezza provinciale, con un valore aggiunto a prezzi correnti. Le imprese agricole sono in calo, così come la presenza di giovani nel settore. Negli ultimi anni, si registra un aumento delle aziende biologiche, mentre il numero complessivo di imprese agricole si riduce.

Il settore Agricoltura riminese genera l’1,1% della ricchezza provinciale (valore aggiunto a prezzi base e correnti) e impiega il 2,7% degli addetti alle imprese. I dati emergono dal rapporto sull’economia Romagna (Forlì-Cesena e Rimini 2025) e scenari diffuso dalla Camera di Commercio. Il 15% delle imprese agricole provinciali sono aziende agricole biologiche, a fronte di una media regionale dell’11,4%. In provincia si possono identificare alcune tipicità produttive, come il Formaggio di Fossa, specificità colturali come le Orticole e, in considerazione della morfologia territoriale, l’attività della Pesca marittima. Con riferimento al 31 dicembre 2025, nel Registro Imprese risultano attive 2. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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