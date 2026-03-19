Ue non si piega all' ideologia Lgbtqia+ bocciato ddl Zan europeo sulla tutela dell' identità di genere e delle comunità gay
Tra le proposte contenute nel documento c'erano il riconoscimento delle "famiglie" arcobaleno e dell’identità di genere e la criminalizzazione delle idee diverse da quelle della comunità Lgbtqia+. Inselvini: "Testo fortemente sbilanciato" L'Ue non si piega all'ideologia Lgtbq. Infatti, la Com. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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