Quali compagnie aeree stanno tagliando i prezzi dei voli per l' estate per l' effetto della crisi del cherosene

Da virgilio.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'estate, diverse compagnie aeree hanno deciso di ridurre i costi dei biglietti in risposta alla crisi del prezzo del cherosene, che ha influito sul settore del trasporto aereo. La diminuzione dei prezzi è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e si applica a molte rotte nazionali e internazionali, con sconti disponibili per varie classi di viaggio. Le compagnie stanno adattando le tariffe per attrarre più passeggeri in un periodo di incertezza economica.

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