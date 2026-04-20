I prezzi del cherosene salgono alle stelle per la guerra in Iran | le compagnie aeree iniziano a cancellare i voli

I prezzi del cherosene sono aumentati notevolmente a causa del conflitto in Iran, portando le compagnie aeree a cancellare alcuni voli. Secondo quanto riportato da fonti di stampa, questa situazione potrebbe ridurre l’offerta di posti a bordo del 3% nel corso dell’anno. La crescita dei costi energetici sta influenzando il settore del trasporto aereo, determinando modifiche nelle programmazioni dei voli.

I prezzi del cherosene salgono alle stelle per via della guerra in Iran e le compagnie aeree iniziano a cancellare i voli: è quanto rivela La Repubblica secondo cui l’offerta di posti a bordo potrebbe ridursi del 3% nell’anno. Secondo l’associazione IATA al 10 aprile, ultima rivelazione disponibile, il prezzo era di 197,83 dollari. Seppur in frenata, la quotazione in barile resta più alta del 106,2% rispetto a febbraio 2026. E le compagnie aeree si muovono di conseguenza. Klm eliminerà 80 voli andata e ritorno dall’aeroporto Schiphol: tra questi Düsseldorf e Londra. Lufthansa chiude la compagnia regionale CityLine: si tratta di 27 Canadair CRJ.🔗 Leggi su Tpi.it

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