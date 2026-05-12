Qualcosa si è incrinato in Russia

In Russia, le critiche nei confronti del presidente si stanno facendo più frequenti, mentre i sondaggi ufficiali mostrano un calo nei livelli di approvazione. Negli ultimi mesi, sono aumentate le voci di dissenso e le analisi indicano una crescente insoddisfazione tra alcune fasce della popolazione. La situazione politica nel paese sembra attraversare una fase di tensione, con segnali di cambiamenti nelle dinamiche di potere e nel clima generale.

Le critiche contro Putin stanno diventando più frequenti e i suoi tassi di approvazione ufficiali sono in calo: è strano, ma non abbastanza A maggio per due settimane consecutive il sito di sondaggi russo Vziom, controllato dal governo, non ha pubblicato l’abituale sondaggio sul tasso di approvazione del presidente Vladimir Putin. L’ultimo risale al 24 aprile e segna il valore più basso dall’inizio della guerra in Ucraina, 65,6 per cento. È un dato molto alto se comparato a quello delle democrazie occidentali, ma in Russia è un segnale che qualcosa per il governo sta andando storto. I dati dei sondaggi vanno interpretati nel contesto russo, e gli analisti tendono a considerarli sovrastimati.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Qualcosa si è rotto in Russia... Stavolta non si torna indietro

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