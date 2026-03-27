Il caso Lukaku rimane al centro dell’attenzione, con discussioni che si sono fatte più intense nelle ultime settimane. La situazione coinvolge direttamente l’attaccante e la sua relazione con l’allenatore, suscitando interrogativi sulla stabilità del rapporto tra i due. La vicenda, che si trascina da tempo, continua a essere oggetto di analisi e commenti nel mondo del calcio.

Ugolini a Sky Sport: "Aspettiamo di capire se Big Rom tornerà o meno, al netto del suo contributo allo scorso scudetto e considerando che quest’anno non è quasi stato impiegato e non è mai stato al massimo". Ni Napoli 28012026 - Champions League Napoli.-Chelsea foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Romelu Lukaku Continua a tenere banco quello che è diventato il caso Lukaku, una situazione piuttosto complessa che vede l’attaccante belga protagonista. Prima il suo no alla Nazionale acclamato perché si pensava che avesse preferito il Napoli, poi il mancato rientro a Castel Volturno e la volontà di proseguire la preparazione atletica in Belgio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Lukaku, è evidente che qualcosa deve essersi incrinato anche nel rapporto fraterno con Conte

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Aggiornamenti e notizie su Caso Lukaku

Temi più discussi: L'infortunio, il mal di pancia, il Mondiale e infine lo strappo: Lukaku, quanti punti in comune con l'addio all'Inter; Caso Lukaku a Napoli: l’attaccante resta in Belgio; Napoli, Lukaku decide il futuro tra azzurro e Mondiale; Bufera Lukaku, Biasin non è sorpreso: Il lupo perde il pelo….

Caos Lukaku-Napoli, si cerca una soluzione: dialogo aperto e 72 ore per trovare un’intesa. E i tifosi sui social…Il club aspetterà il ritorno del centravanti entro martedì 31 marzo. I sostenitori azzurri intanto hanno manifestato vicinanza al belga ... corrieredellosport.it

Caso Lukaku, Fabbroni: Momento delicato della sua vita, stupisce il silenzio di ConteEvidentemente quando rientrerà ci sarà una pressione mediatica di tutte le parti in causa. Tutto questo alimenterà altre storie. tuttonapoli.net

Dopo le notizie delle ultime ore, sembra essere leggermente in miglioramento la questione Lukaku. Questa mattina, Sky Sport parlava dell'ipotesi esclusione dalla rosa per l'attaccante belga in caso di nuova assenza a Castel Volturno alla ripresa degli allena - facebook.com facebook

SCOPPIA IL CASO LUKAKU A NAPOLI: L’ATTACCANTE BELGA HA LASCIATO IL RITIRO DELLA SUA NAZIONALE E... x.com