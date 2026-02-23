Juventus Women lo spogliatoio si è incrinato | cortocircuito tra le giocatrici e Canzi La situazione

Le tensioni tra le giocatrici della Juventus Women e l’allenatore Canzi sono nate da divergenze sul metodo di allenamento e hanno portato a un clima di scontento nello spogliatoio. Le giocatrici si sono lamentate di una comunicazione poco chiara e di pressioni eccessive, creando un muro tra squadra e tecnico. Le discussioni si sono intensificate nelle ultime settimane, lasciando i rapporti molto tesi. La situazione continua a evolversi senza una soluzione immediata.

di Mauro Munno dopo il pareggio deprimente con la Ternana. Il primo tempo a Narni, il secondo a Narnia: non esiste. Scompare la Juventus Women sul sintetico, come buona parte delle residue speranze di bissare lo scudetto ( -8) della stagione scorsa. Dopo l'eliminazione in Champions le bianconere si fanno rimontare due gol dalla Ternana con una prova deprimente e vanno alla pausa con animo e spogliatoio frantumati. I cocci sono taglienti: c'è una distanza relazionale tra le giocatrici e Canzi, la comunicazione tra le parti non funziona come dovrebbe né a livello empatico né a livello di campo.