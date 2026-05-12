La guerra in Ucraina continua a essere al centro dell’attenzione internazionale, con un confronto tra il presidente russo e l’Unione Europea riguardo alla figura di un mediatore per avviare il processo di pace. Le dichiarazioni si susseguono, evidenziando differenze di posizione tra le parti coinvolte. La discussione si concentra sulla possibilità di coinvolgere nuovi soggetti nel tentativo di trovare una soluzione al conflitto.

La guerra in Ucraina, con il botta e risposta tra Putin e l’Unione Europea sulla figura da individuare come mediatore al processo di pace. Intanto scade il cessate il fuoco e riprendono i raid russi. Servizio di Antonella Mitola TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Putin-Ue: botta e risposta su mediatore per Ucraina

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