Putin | stop agli orologi per lo staff timore di veleni e spionaggio

Il governo ha deciso di vietare l'uso di orologi tra lo staff, citando rischi di spionaggio e di veleni. La misura riguarda tutti i dipendenti, tranne un solo fedele collaboratore, che rimane esentato. La decisione segue preoccupazioni legate alla sicurezza e all'uso di dispositivi di sorveglianza nascosti. Non sono stati forniti dettagli specifici su come un orologio o un veleno possano influenzare le attività ufficiali.

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? Domande chiave Come possono un orologio e un veleno minacciare il Cremlino?. Chi è l'unico fedelissimo esentato dal divito degli accessori?. Perché la tecnologia degli orologi spaventa i servizi segreti russi?. Quali altri oggetti quotidiani potrebbero essere vietati ai ministri?.? In Breve Divieto esteso a tutti gli orologi meccanici e digitali dalla metà di aprile.. Sergej Chemezov resta tra le poche eccezioni autorizzate a indossare accessori.. Rischi tecnologici includono micro-ordigni, rilascio di veleni e tracciamento satellitare.. Misure seguono il precedente protocollo di sicurezza già imposto per i cellulari.. A partire dalla metà di aprile, il Servizio federale di protezione del Presidente ha imposto un divieto assoluto sull’uso degli orologi da polso per chiunque incontri Vladimir Putin nelle riunioni ufficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Putin: stop agli orologi per lo staff, timore di veleni e spionaggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Teme di essere ucciso: così Putin ha vietato gli orologi da polso al suo staff durante le riunioniD'ora in avanti chi incontrerà il presidente Vladimir Putin non potrà indossare l'orologio da polso. Putin mette al bando gli orologi per il suo staff durante le riunioni per paura di essere ucciso, il motivoVladimir Putin ha vietato di indossare orologi da polso in sua presenza a membri dello staff, guardie del corpo e funzionari. Argomenti più discussi: Putin, dai droni ucraini agli orologi del suo staff (vietati) durante le riunioni: la Russia teme di perdere la guerra?; La parata blindata del 9 maggio a Mosca, niente pubblico e pochi leader. La paranoia di Putin: Chi lo incontra deve togliere anche l'orologio - Il video; Media ucraini, chi incontra Putin deve consegnare anche gli orologi; Guerra Usa-Iran, dietro richieste e minacce americane c’è la fretta di trovare una soluzione. Era partito bene #SimonePierini su @ilmessaggeroit, questa volta era quella giusta. Basta figure demmerda, con i lettori, un bel pezzo #SlavaUcraini, con l’ #Ucraina vittoriosa, droni di #Kiev a spruzzo e orologi anti Putin. Poi purtroppo l’incidente……. #Pierini x.com