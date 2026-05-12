Putin | Il nuovo missile intercontinentale Sarmat operativo alla fine dell' anno Può penetrare tutti i sistemi di difesa
Il presidente russo ha dichiarato che il missile intercontinentale Sarmat sarà pronto all’uso entro la fine del 2026. La comunicazione è arrivata dopo un incontro con il comandante delle forze missilistiche strategiche, in cui si sono discussi i risultati dei recenti test di lancio. Il missile, secondo quanto affermato, sarebbe in grado di superare tutti i sistemi di difesa attualmente esistenti.
Il nuovo missile intercontinentale russo Sarmat sarà operativo entro la fine del 2026. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, a seguito di un incontro con il generale Serghei Karakayev, comandante delle forze missilistiche strategiche, sui risultati dei test di lancio. Il secondo lancio di prova del Sarmat è avvenuto a fine aprile di quest'anno dal cosmodromo di Plesetsk, dopo un test eseguito nel 2022. Putin: «Potenza quattro volte superiore ai sistemi occidentali» «Alla fine di quest'anno, il Sarmat sarà effettivamente messo in servizio di combattimento », ha detto Putin. «La potenza totale della testata — ha aggiunto il capo del Cremlino — è più di quattro volte superiore a quella di qualsiasi altro sistema occidentale equivalente».🔗 Leggi su Feedpress.me
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