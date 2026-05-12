Putin | Il nuovo missile intercontinentale Sarmat operativo alla fine dell' anno Può penetrare tutti i sistemi di difesa

Il presidente russo ha dichiarato che il missile intercontinentale Sarmat sarà pronto all’uso entro la fine del 2026. La comunicazione è arrivata dopo un incontro con il comandante delle forze missilistiche strategiche, in cui si sono discussi i risultati dei recenti test di lancio. Il missile, secondo quanto affermato, sarebbe in grado di superare tutti i sistemi di difesa attualmente esistenti.

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Il nuovo missile intercontinentale russo Sarmat sarà operativo entro la fine del 2026. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, a seguito di un incontro con il generale Serghei Karakayev, comandante delle forze missilistiche strategiche, sui risultati dei test di lancio. Il secondo lancio di prova del Sarmat è avvenuto a fine aprile di quest'anno dal cosmodromo di Plesetsk, dopo un test eseguito nel 2022. Putin: «Potenza quattro volte superiore ai sistemi occidentali» «Alla fine di quest'anno, il Sarmat sarà effettivamente messo in servizio di combattimento », ha detto Putin. «La potenza totale della testata — ha aggiunto il capo del Cremlino — è più di quattro volte superiore a quella di qualsiasi altro sistema occidentale equivalente».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Putin: Il nuovo missile intercontinentale Sarmat operativo alla fine dell'anno". Può penetrare tutti i sistemi di difesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Intercontinentale e ipersonico, ecco il nuovo missile balistico della TurchiaDal palco della fiera Saha 2026 di Istanbul, la Turchia ha (letteralmente) alzato il velo sulla sua nuova scommessa: il missile balistico... Russia-Ucraina, l’incertezza dell’Ue sulla fine del conflitto: ‘Putin non può scegliere il negoziatore’Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe finire ma l'Ue si mostra incerta sulle intenzioni di Putin: dalla violazione del cessate il fuoco alla... Argomenti più discussi: I nuovi mini-Cruise ucraini che hanno costretto Putin a blindare la Parata a Mosca; L'Ucraina colpisce un sito militare russo con un missile a lungo raggio; Guerra in Ucraina: Niente Giorno della Vittoria per Putin. Ecco i 5 problemi maggiori della Russia | blue News; Ucraina, Mosca e Kyiv confermano la tregua annunciata da Trump. Un nuovo missile per Putin: cosa sappiamo del S-71K russo x.com Può l'Europa sviluppare le proprie alternative ai Tomahawk statunitensi? - reddit.com reddit Putin: «Nuovo missile intercontinentale operativo a fine anno»Il secondo lancio di prova del Sarmat è avvenuto a fine aprile di quest'anno dal cosmodromo di Plesetsk, dopo un test eseguito nel 2022 – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ... ticinonews.ch