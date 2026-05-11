Russia-Ucraina l’incertezza dell’Ue sulla fine del conflitto | ‘Putin non può scegliere il negoziatore’

Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue da diversi mesi, e mentre si parla di possibili soluzioni, l’Unione Europea non ha ancora una posizione definitiva sulla conclusione delle ostilità. Le autorità europee hanno dichiarato di non poter prevedere quando o come si potrà arrivare a un accordo, e hanno precisato che la decisione finale non spetta al presidente russo. La situazione rimane quindi caratterizzata da incertezze e questioni aperte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui