Russia-Ucraina l’incertezza dell’Ue sulla fine del conflitto | ‘Putin non può scegliere il negoziatore’
Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue da diversi mesi, e mentre si parla di possibili soluzioni, l’Unione Europea non ha ancora una posizione definitiva sulla conclusione delle ostilità. Le autorità europee hanno dichiarato di non poter prevedere quando o come si potrà arrivare a un accordo, e hanno precisato che la decisione finale non spetta al presidente russo. La situazione rimane quindi caratterizzata da incertezze e questioni aperte.
Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe finire ma l'Ue si mostra incerta sulle intenzioni di Putin: dalla violazione del cessate il fuoco alla proposta sul mediatore, il dubbio è che alle parole non seguano i fatti Solo ieri mattina, il presidente russoVladimir Putinaveva preannunciato lafine del conflitto tra Russia e Ucrainae, a pace concordata, unincontro frontalecon il presidente ucrainoVolodymir Zelensky. Tuttavia, solo poche ore dopo le parole del portavoceDmitry Peskovhanno annientato le neonate speranze: “La guerra in Ucraina si concluderà con la nostra vittoria“. Al di là delle dichiarazioni, sul terreno dei negoziati qualcosa sembra comunque muoversi.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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