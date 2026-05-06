Durante la fiera Saha 2026 a Istanbul, le autorità turche hanno svelato il nuovo missile balistico Yildirimhan. Il sistema, definito intercontinentale, avrebbe una portata superiore ai 6.000 chilometri. La presentazione si è svolta sul palco dell’evento, con le autorità di Ankara che hanno illustrato le caratteristiche del missile, considerato una nuova componente delle capacità militari nazionali.

Dal palco della fiera Saha 2026 di Istanbul, la Turchia ha (letteralmente) alzato il velo sulla sua nuova scommessa: il missile balistico Y?ld?r?mhan, presentato dalle autorità di Ankara come un sistema a capacità intercontinentale, con una portata dichiarata superiore ai 6mila chilometri. Se i dati forniti dal ministero della Difesa turco fossero confermati, Ankara entrerebbe a pieno titolo nel ristretto club dei Paesi dotati di capacità balistiche a lungo raggio. Un club che, ad oggi, comprende Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord. Il missile Y?ld?r?mhan. Il sistema, presentato col nome Y?ld?r?mhan, deriva da un composto in lingua turca, traducibile come “Signore del Fulmine” o “Khan del Fulmine”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Intercontinentale e ipersonico, ecco il nuovo missile balistico della Turchia

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