L'Iran possiede un arsenale di missili, tra cui il Soumar con una gittata di circa 3000 chilometri. Questa capacità permette di raggiungere diversi paesi europei, inclusa l’Italia. Le autorità hanno confermato la presenza di centinaia di missili sul territorio iraniano, capaci di colpire obiettivi lontani. La questione della potenziale minaccia viene discussa in relazione alla gittata e alla presenza di questi armamenti.

I missili iraniani possono colpire l'Italia? «Sappiamo con certezza che l’Iran possiede centinaia di missili in grado non solo di minacciare Israele, ma anche di raggiungere Roma, Parigi e Londra». Così aveva affermato l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled. L'effetto di creare allarme era stato soddisfatto. Ma rimanevano dubbi sulle reali possibilità di Teheran di colpire il nostro Paese. C'è però un missile che ha (sulla carta) una gittata di 3000 km (il Soumar). E quindi in astratto anche la possibilità di raggiungerci. Abbiamo quindi chiesto il parere di Emmanuele Panero, responsabile del Desk Difesa e Sicurezza del Centro Studi Internazionale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - L'Iran può attaccare l'Italia? Il missile Soumar con gittata da 3000 km spaventa l'Europa: dove può colpire

Leggi anche: Oreshnik, Russia attacca Ucraina con super missile che può colpire il cuore dell’Europa

Nordcorea, testato un missile da crociera a lunga gittataLa Corea del Nord ha eseguito il test di un missile da crociera a lunga gittata in grado di portare una testata nucleare.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran.

Temi più discussi: il tycoon prepara gli Usa all'attacco, 'l'Iran può colpirci'; Sei ragioni che possono convincere Trump ad attaccare l'Iran; Dove sono le navi e gli aerei americani che potrebbero attaccare l’Iran; Iran, la rete di 'proxy' per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco Trump.

L'Iran può attaccare l'Italia? Il missile Soumar con gittata da 3000 km spaventa l'Europa: dove può colpireI missili iraniani possono colpire l'Italia? «Sappiamo con certezza che l’Iran possiede centinaia di missili in grado non solo di ... msn.com

Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere oraL’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è arrivato dopo settimane di crescente tensione tra Teheran e Washington. Nelle prime ore di sabato 28 febbraio le forze statunitensi e israeliane hann ... tg24.sky.it

Sanremo si sveglia con la guerra in Iran che irrompe nella bolla del Festival. Carlo Conti, intervistato da #SkyInsider difende un’edizione “sana” tra polemiche e bilanci, mentre i duetti agitano classifiche e commenti - facebook.com facebook

L' #Iran è stato colpito da un'azione militare congiunta di #Israele e #StatiUniti, denominata “Ruggito del Leone”. Secondo il ministro della Difesa israeliano #Katz si tratta di un blitz preventivo. Esplosioni anche a #Teheran su obiettivi politici e militari. #Tru x.com